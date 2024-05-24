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На Западе назвали «ахиллесову пяту» НАТО

Bloomberg: Аландские острова являются «ахиллесовой пятой» Финляндии и НАТО

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Sergei Grits/AP

Аландские острова, имеющие демилитаризованный статус, являются «ахиллесовой пятой» Финляндии и НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на бывшего генерал-майора Вооруженных сил Финляндии и члена парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекку Товери.

«Если у вас будут все Аландские острова, вы сможете перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. <…> Тогда мы в полной заднице», — сказал Товери.

Он также выразил мнение, что необходимо закрыть консульство России на Аландских островах и разрешить финским войскам проводить тренировки на этой территории.

В апреле спикер парламента Аландских островов Йорген Петтерссон заявил, что архипелаг после вступления Финляндии в НАТО намерен сохранять нейтралитет и оставаться демилитаризованной зоной, при этом граждане региона поддержали решение Хельсинки вступить в Североатлантический альянс.

Аландские острова — самоуправляемая и демилитаризованная территория, что означает отсутствие военного присутствия в регионе в мирное время. Острова также нейтрализованы, поэтому провинция должна быть исключена из возможного конфликта. Жители Аландских островов освобождаются от военной службы.

Ранее на Аландских островах снова напали на российское консульство.

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