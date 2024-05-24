Кадыров присвоил помощнику Мишустина Хучиеву звание Героя Чечни

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев получил звание «Герой Чеченской Республики». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Он отметил, что «выразил глубокие слова признательности» Хучиеву за многолетнюю и добросовестную деятельность в качестве главы регионального кабмина.

«Безусловно, он внес большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров обратил внимание, что наградил Хучиева высшим региональным званием за достигнутые успехи.

21 мая Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу.

Накануне стало известно, что бывший председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее Кадыров рассказал о своей мечте насчет Зеленского.