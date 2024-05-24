Медведев рассказал, из-за чего он может отказаться от поездки на Олимпиаду

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что он хочет поехать в Париж на Олимпиаду, передает Sports.ru.

«Я пока не знаю, какие на Олимпиаде будут мячи. Те, что сейчас на «Ролан Гаррос», мне категорически не нравятся. Если будут другие, это все меняет. 95%, что я буду играть на Олимпиаде», — сказал Медведев.

В середине мая Медведев опустился с четвертой на пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступив свое место представителю Германии Александру Звереву.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось о том, что российского теннисиста требуют отстранить от ОИ из-за георгиевской ленты.