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Футболист «Спартака», перешедший из ЦСКА: фанаты армейцев посылают меня

Футболист «Спартака» Медина: я получал гневные сообщения от фанатов ЦСКА

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Edgar Breshchanovn/Global Look Press

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина, игравший ранее за столичный ЦСКА, рассказал, что фанаты армейцев писали ему гневные сообщения, передает «Чемпионат».

«Но это нормально, я их понимаю. Это футбол, это игра, так что я понимаю их злость. Посылают меня, а после этого подходят и просят о фото ― это нормально», — сказал Медина.

Медина стал игроком «Спартака» летом 2023-го. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) парагваец провел за красно-белых 23 матча, отметившись пятью забитыми мячами.

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1 в прошлом туре чемпионата России.

После победы над клубом из столицы Татарстана красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 набранных очков.

Ранее Медина заявил, что игра за «Спартак» не сравнится с выступлениями за ЦСКА.

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