Пограничники Армении заняли позиции на делимитированном участке с Азербайджаном

Пограничные войска Службы национальной безопасности (СНБ) Армении встали на позиции на нейтральном участке границы с Азербайджаном в Тавушской области. Об этом объявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, чьи слова привордит ТАСС.

Согласно информации премьера, с 24 мая текущего года пограничные войска Армении начали охранять государственную границу в Тавушской области близ сел Беркабер, Воскепар и Баганис в означенном регионе.

Протяженность охраняемого пограничниками участка составляет 4,9 км, отметил Пашинян.