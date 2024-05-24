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Пограничники Армении заняли позиции на делимитированном участке с Азербайджаном

Пашинян: пограничники заняли позиции на делимитированном участке с Азербайджаном

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Илья Питалев/РИА Новости

Пограничные войска Службы национальной безопасности (СНБ) Армении встали на позиции на нейтральном участке границы с Азербайджаном в Тавушской области. Об этом объявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, чьи слова привордит ТАСС.

Согласно информации премьера, с 24 мая текущего года пограничные войска Армении начали охранять государственную границу в Тавушской области близ сел Беркабер, Воскепар и Баганис в означенном регионе.

Протяженность охраняемого пограничниками участка составляет 4,9 км, отметил Пашинян.

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