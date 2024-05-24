Германия отказалась помогать Украине дальнобойными ракетами

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, передает n-tv. По его словам, контролировать такие системы может лишь ФРГ, а отправлять войска на Украину не собирается из-за риска эскалации конфликта.

«Мы поддерживаем Украину в ее борьбе, но мы не позволим конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО», — пояснил Шольц.

Он добавил, что Германия уже многое сделала для помощи Украине, в том числе согласовала поставки вооружений на €28 млрд, став вторым крупнейшим спонсором республики после США. Шольц заметил, что Берлин довел все свои возможности до предела в контексте поддержки Киева.

«Проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и так точно, что с точки зрения страны, которая его передает, это было бы оправдано лишь в том случае, если оно само будет определять и устанавливать цели. А это невозможно, поскольку мы хотим не стать участниками этого противостояния», — подчеркнул канцлер Германии.

Украина последовательно требует от ФРГ поставок дальнобойных ракет на фоне передачи схожих вооружений со стороны США и Великобритании. В Вашингтоне и Лондоне уверяют, что передали оружие с условием запрета на атаки по российской территории. Берлин же придерживается собственной линии, несмотря на критику Киева и недовольство оппозиционных партий внутри страны.

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