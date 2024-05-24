Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германия отказалась помогать Украине дальнобойными ракетами

Шольц отказался передавать Киеву ракеты Taurus и отправлять войска на Украину

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, передает n-tv. По его словам, контролировать такие системы может лишь ФРГ, а отправлять войска на Украину не собирается из-за риска эскалации конфликта.

«Мы поддерживаем Украину в ее борьбе, но мы не позволим конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО», — пояснил Шольц.

Он добавил, что Германия уже многое сделала для помощи Украине, в том числе согласовала поставки вооружений на €28 млрд, став вторым крупнейшим спонсором республики после США. Шольц заметил, что Берлин довел все свои возможности до предела в контексте поддержки Киева.

«Проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и так точно, что с точки зрения страны, которая его передает, это было бы оправдано лишь в том случае, если оно само будет определять и устанавливать цели. А это невозможно, поскольку мы хотим не стать участниками этого противостояния», — подчеркнул канцлер Германии.

Украина последовательно требует от ФРГ поставок дальнобойных ракет на фоне передачи схожих вооружений со стороны США и Великобритании. В Вашингтоне и Лондоне уверяют, что передали оружие с условием запрета на атаки по российской территории. Берлин же придерживается собственной линии, несмотря на критику Киева и недовольство оппозиционных партий внутри страны.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами