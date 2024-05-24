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Забайкалец незаконно перевез золота на более чем 47 млн рублей и пошел под суд

В Забайкалье осудили мужчину, который незаконно перевез 23 золотых слитка

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Суд в Забайкалье вынес приговор мужчине, которого подозревали в незаконном обороте золота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

По версии правоохранителей, мужчина неоднократно перевозил по региону химически чистое золото, которое добывалось незаконно. О деятельности фигуранта сотрудники ФСБ узнали после того, как в одной из поездок остановили мужчину.

Во время осмотра машины сотрудники ведомства нашли 23 золотых слитка, общая масса которых составила 9,2 килограмма. За них россиянин мог выручить более 47 миллионов рублей.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к двум годам и 10 месяцам лишения свободы условно. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. На данный момент приговор в силу не вступил.

До этого в Шереметьево поймали пассажирку из Турции, которая пыталась провезти 158 ювелирных украшений. Их она завернула в фольгу и спрятала в жестяных банках из-под газировки и в личных вещах. По подсчетам таможенников, женщина перевозила украшения на сумму 1,2 миллиона рублей.

Ранее в аэропорту в Минеральных Водах у пассажирки из Турции в багаже нашли 90 украшений на два миллиона рублей.

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