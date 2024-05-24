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Трем клубам РПЛ отказали в выдаче лицензии на участие в Первой лиге

«Кубань», «Уфа» и «Волгарь» не получили лицензии на участие в Первой лиге

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РИА Новости

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) не выдала лицензии краснодарской «Кубани», «Уфе» и астраханскому «Волгарю» на участие в первой Лиге. Об этом сообщает сайт РФС.

Решение вступает в силу с отсрочкой до 4 июня.

«В течение отсрочки у клубов имеется возможность представления дополнительного пакета документации или подачи апелляционной жалобы на принятые комиссией решения в установленные сроки», — говорится в сообщении.

«Кубань» сейчас идет на последнем месте в Премьер-лиге. «Уфа» лидирует в своей группе Второй лиги и борется за повышение. «Волгарь» занимает 17 место в таблице Первой лиги.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) продолжается борьба за золотые медали. На победу претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Ранее Гаджи Гаджиев назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ.

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