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В Челябинске фельдшеры пострадали в аварии с участием скорой помощи

В Челябинске машина скорой помощи попала в ДТП

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Александр Вильф/РИА Новости

На Северо-Западе Челябинска легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы. Медики ехали по дороге с включенным сигналом и большинство машин пропускали специалистов, наиболее вероятно, ехавших на вызов.

Один из водителей продолжил движение, из-за чего скорая помощь врезалась в автомобиль, после чего ее отбросило на островок безопасности, где на момент аварии находились женщины. Россиянки вовремя отбежали.

На кадрах с места инцидента заметно, что машина медиков серьезно пострадала. Во время ДТП она сбила несколько дорожных знаков. От столкновения пострадала и вторая машина.

В комментарии для журналистов представители минздрава региона сообщили, что травмы получили два фельдшера. К ним приехала другая карета скорой, специалисты оказали им всю необходимую помощь, после чего отправили в больницу. На данный момент они проходят обследования.

Ранее в Серпухове скорая помощь опрокинулась при ДТП, пострадали четыре человека.

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