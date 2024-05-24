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Россия пригрозила Великобритании ответом на любые действия с ее активами

Посол РФ Келин: Москва ответит на комбинации Лондона с российскими активами

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Ronald Zak/AP

Руководству Великобритании не стоит идти на какие-либо комбинации в отношении суверенных активов России, считает российский посол в Лондоне Андрей Келин, передает ТАСС. По его словам, такие шаги будут серьезным нарушением и повлекут ответ.

«Осторожно в то же время ведет себя Сити и юристы, которые прекрасно понимают, что любое действие в отношении наших суверенных активов — это нарушение международного права. Есть и международное право на этот счет, и европейское, и есть свой законодательный акт Великобритании по суверенным активам, который запрещает делать что-либо с ними», — пояснил Келин.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон еще в марте заявил о готовности Лондона отдать Украине замороженные российские активы. Он заметил, что королевство стремится к единой позиции с союзниками в Евросоюзе и G7 по этому вопросу, но готова сделать первый шаг, если договоренностей достичь не удастся.

21 мая Совет ЕС окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков. В ответ в Кремле заявили, что Москва расценивает любой вариант изъятия российских средств как экспроприацию.

Ранее Запад уличили в желании создать организацию для помощи Украине за счет российских активов.

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