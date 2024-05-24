Гаджиев назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Тренер Гаджи Гаджиев заявил, что московское «Динамо» является фаворитом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Динамо» больше шансов. В силу того, что у команды больше очков, чем у конкурентов. Команде для чемпионства надо просто не проиграть. Но «Краснодар» играет дома, это тоже своего рода преимущество», — сказал Гаджиев.

В РПЛ продолжается борьба за золотые медали. На победу претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

Ранее футболист «Спартака» заявил, что хочет, чтобы «Динамо» победило в РПЛ.