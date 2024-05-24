В Британии заявили об отрезанном положении ВСУ в Волчанске

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались отрезаны от основных боевых частей в Волчанске Харьковской области. Такой информацией поделился британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Украинские войска, которые все еще находятся на этих позициях к северу от Волчьей реки, отрезаны», — подчеркнул военный эксперт.

По оценке Меркуриса, на Харьковском направлении фронта в данный момент идут ожесточенные боестолкновения, а позиции украинской армии подвергаются массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил России, что не позволяет украинцам пополнять ряды живой силы.

«Они по сути в ловушке», — констатировал аналитик.

Некоторое время назад журнал Forbes со ссылкой на неназванного бойца 82-й десантно-штурмовой бригады украинских войск писал, что российские военнослужащие со всех сторон наступают на город Волчанск, расположенный в Харьковской области Украины.

Ранее в России заявили о стремительном сокращении количества вооружений у ВСУ.