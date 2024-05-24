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В Пентагоне анонсировали встречу Остина с главой минобороны КНР

Министр обороны США Остин на следующей неделе проведет встречу с главой МО КНР

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Violeta Santos Moura/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин в последнюю неделю мая планирует провести в Сингапуре очную встречу со своим китайским коллегой адмиралом Дун Цзюнем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

В заявлении Пентагона уточнили, что, находясь в Сингапуре, Остин собирается встретиться со своими коллегами из Индо-Тихоокеанского региона и с главой оборонного ведомства КНР Дун Цзюнем.

Поездка Остина рассчитана на 10 дней. В планах шефа Пентагона посещение Камбоджи и Франции.

До этого стало известно, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен совершил рабочий визит в Пекин.

В апреле американский президент Джо Байден выступил против новой холодной войны с КНР. Министр обороны КНР Дун Цзюнь потребовал от руководства США считаться с правами и национальными интересами его страны.

Ранее в Пентагоне выступили против ударов ВСУ по территории России оружием США.

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