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На Украине более чем наполовину решили сократить численность Генштаба ВСУ

В генштабе ВСУ анонсировали сокращение численности штата на 60%

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Kuba Stezycki/Reuters

На Украине запланировали уменьшить численность сотрудников генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) на 60%. С таким анонсом выступил представитель генштаба украинских войск Евгений Острянский, чьи слова передает локальная газета «Страна.ua».

«Уменьшить штатную численность на 60%», — заявил он.

Согласно информации Острянского, данное решение принято в целях реорганизации, оптимизации и реформирования оборонных структур республики.

В материале поясняется, что освобожденный от работы личный состав планируется направить на доукомплектование органов управления оперативного и тактического уровней, а также в боевые части ВСУ.

Перед этим генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов говорил, что количество вооружений всех классов у украинской армии стремительно сокращается. По его словам, поддержка Украины со стороны стран Запада во главе с США ничего не решит, помощь от них сокращается, а украинский военно-промышленный комплекс не в состоянии восполнить потери войск.

Ранее в ВСУ заявили о сокращении масштаба операций по всей линии фронта.

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