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Путин и Лукашенко продолжили общение за неформальным ужином

«Пул Первого»: Путин и Лукашенко продолжили общение после переговоров за ужином

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Сергей Ильин/Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин продолжают общение за ужином. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Рабочий обед (по программе), он же неформальный ужин (по сути) у Лукашенко и Путина сейчас еще продолжается», — уточнили в сообщении.

По информации канала, за столом общение двух лидеров продолжается.

Накануне Путин сообщил, что во время российско-белорусских переговоров подробно обсуждалось создание единого оборонного пространства. Российский лидер подчеркнул, что это было сделано с учетом «напряженной обстановки» на внешних границах Союзного государства.

До этого стало известно, что переговоры российского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко в узком составе завершились, они длились около двух часов.

Ранее Путин заявил, что Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг.

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