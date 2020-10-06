На выплаты медикам, работающим с COVID-19, выделят более 11 млрд рублей

Правительство выделит более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам за работу с пациентами, больными COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11 254 904,3 тыс. рублей на предоставление <...> из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин выступил в предложением о продлении выплат медикам, которые задействованы в лечении больных с новым типом коронавируса COVID-19, на октябрь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Какой-то бред»: как медики воюют за выплаты по COVID-19

— На площадке кабмина могут обсудить доплаты врачам за коронавирус

— Путин выступил за продление доплат медикам на октябрь на фоне COVID-19