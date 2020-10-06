Сентябрь 2020 года стал самым теплым в России за 130 лет истории метеонаблюдений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

Она рассказала, что температура воздуха в России в сентябре превысила норму на всех территориях, за исключением нескольких. Наиболее заметными стали аномалии на севере Евразии, там было теплее на 5–6°С. Аномалия на 4°С была зафиксирована от Новой Земли до Тикси.

На Европейской территории аномалия была меньше: на юго-востоке температура — около нормы, а на западе и севере превышение над нормой составило 2–3°С.

Макарова отметила, что температура воздуха в сентябре продемонстрировала тренд на потепление, о котором говорят ученые. Однако она призвала не делать вывод, что следующий сентябрь будет еще более теплым.

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