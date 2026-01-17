Экономист оценил перспективы снижения цен на жилье в России

Танурков: оснований для снижения цен на жилье в РФ нет из-за высокой инфляции

Оснований для длительного снижения цен на жилье в России пока нет на фоне высокой инфляции и быстрого роста номинальных зарплат. Об этом заявил РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По его словам, падению цен обычно предшествует формирование «пузыря» на рынке, признаками которого являются рост доли инвестиционных сделок и отрыв стоимости жилья от фундаментальных показателей, таких как инфляция и доходы населения. Сейчас таких признаков не наблюдается, считает эксперт.

Танурков отметил, что данные «Дом.РФ» о разрыве цен между первичным и вторичным рынками жилья на 60% не отражают полную картину, поскольку дисконты на «вторичке» зависят от возраста недвижимости и во многом отражают физический износ и моральное устаревание старого фонда.

По мере снижения процентных ставок будет расти доля сделок с рыночной ипотекой, что будет способствовать сокращению разрыва цен между первичным и вторичным жильем, добавил экономист.

10 января эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев спрогнозировал для «Газеты.Ru», что аренда квартиры обойдется вдвое дешевле покупки сопоставимой недвижимости в 2026 году. По его словам, медианные цены на аренду не так заметно меняются уже много лет и оцениваются примерно в 5-6% стоимости квартиры в год.

