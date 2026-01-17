Размер шрифта
Стало известно о переброске спецподразделений ГУР в Харьковскую область

РИА Новости: ВСУ отправляют спецподразделения ГУР в Харьковскую область
Командование украинских войск начало перебрасывать спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны в Харьковскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник перебрасывает резервы, в том числе спецподразделения ГУР», — рассказал источник.

По данным агентства, отправка дополнительных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит на фоне нехватки личного состава и потерь, в том числе в Харьковской области. При этом ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские солдаты спешно покидают свои позиции в Харьковской области и минируют брошенные окопы.

16 января министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки российских войск «Запад». В ходе встречи командующий данной группировкой Сергей Кузовлев заявил, что все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем российских военнослужащих. Как сказал генерал-полковник, ВСУ продолжают предпринимать попытки прорваться в город, но они остаются безуспешными.

Ранее российские бойцы уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.

