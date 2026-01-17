Власти Великобритании будут разжигать украинский конфликт до тех пор, пока они уверены, что не станут целью ответного удара. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя сообщение о разработке Соединенным Королевством новой баллистической ракеты Nightfall для Украины.

Он обратил внимание, что Британия объявила конкурс на разработку новой баллистической ракеты наземного базирования для Украины.

«То есть британцы собираются наращивать удары по территории и инфраструктуре России руками своих украинских прокси, формально оставаясь вне конфликта, и не рассматривают возможности, что ответный удар будет нанесен по Великобритании», — сказал парламентарий.

По его словам, пока власти Соединенного Королевства убеждены в этом, их действия по эскалации конфликта вплоть до разжигания новой мировой войны будут продолжаться.

11 января британское министерство обороны объявило о разработке новых баллистических ракет Nightfall для Украины. Максимальная стоимость производства одной такой ракеты составит £800 тыс. (около 84,7 млн рублей). Ожидается, что первые три Nightfall спроектируют в течение 12 месяцев и затем приступят к их испытаниям.

Ранее сообщалось, что Британия может применить на Украине все свое обычное оружие.