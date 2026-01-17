Роскачество предупредило о схеме со страницами «умерших» в соцсетях

В Роскачестве сообщили РИА Новости о новой схеме мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях.

По данным центра цифровой экспертизы организации, злоумышленники получают доступ к профилям пользователей и оформляют их как страницы якобы умерших людей, чтобы вызвать сочувствие у друзей и знакомых и организовать сбор средств. Для этого мошенники чаще выбирают неактивные аккаунты пожилых пользователей, которые редко заходят в соцсети.

После взлома преступники изменяют информацию в профиле так, чтобы создать впечатление смерти владельца страницы. Затем они изучают список друзей и ищут номера телефонов, которые часто остаются открытыми в настройках приватности. Далее через популярные банковские приложения запускаются сборы средств под предлогом помощи родственникам или оплаты похорон. Доступ к финансовым сервисам, как уточнили в Роскачестве, аферисты получают с помощью подставных лиц.

Получив сообщение о сборе денег, потенциальная жертва, как правило, пытается проверить информацию именно через соцсеть и видит там подтверждение «смерти» знакомого, что усиливает доверие к просьбе.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что преступники сознательно воздействуют на эмоции людей, играя на сострадании и памяти об ушедших. По его словам, они выбирают тех, с кем жертвы давно не общались, чтобы снизить вероятность быстрой проверки информации.

Эксперт рекомендовал сохранять критическое мышление даже в эмоционально сложных ситуациях и перепроверять сведения через надежные каналы связи. В Роскачестве также советуют уточнять информацию у родственников или близких друзей, не переводить деньги под влиянием эмоций и ограничить доступ к личным данным, включая номер телефона, в настройках приватности соцсетей.

