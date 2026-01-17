Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Роскачество предупредило о схеме со страницами «умерших» в соцсетях

Роскачество: мошенники собирают деньги через фейковые профили «покойных»
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В Роскачестве сообщили РИА Новости о новой схеме мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях.

По данным центра цифровой экспертизы организации, злоумышленники получают доступ к профилям пользователей и оформляют их как страницы якобы умерших людей, чтобы вызвать сочувствие у друзей и знакомых и организовать сбор средств. Для этого мошенники чаще выбирают неактивные аккаунты пожилых пользователей, которые редко заходят в соцсети.

После взлома преступники изменяют информацию в профиле так, чтобы создать впечатление смерти владельца страницы. Затем они изучают список друзей и ищут номера телефонов, которые часто остаются открытыми в настройках приватности. Далее через популярные банковские приложения запускаются сборы средств под предлогом помощи родственникам или оплаты похорон. Доступ к финансовым сервисам, как уточнили в Роскачестве, аферисты получают с помощью подставных лиц.

Получив сообщение о сборе денег, потенциальная жертва, как правило, пытается проверить информацию именно через соцсеть и видит там подтверждение «смерти» знакомого, что усиливает доверие к просьбе.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что преступники сознательно воздействуют на эмоции людей, играя на сострадании и памяти об ушедших. По его словам, они выбирают тех, с кем жертвы давно не общались, чтобы снизить вероятность быстрой проверки информации.

Эксперт рекомендовал сохранять критическое мышление даже в эмоционально сложных ситуациях и перепроверять сведения через надежные каналы связи. В Роскачестве также советуют уточнять информацию у родственников или близких друзей, не переводить деньги под влиянием эмоций и ограничить доступ к личным данным, включая номер телефона, в настройках приватности соцсетей.

Ранее россиянам объяснили, что мошенники могут сделать с паспортными данными жертвы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642187_rnd_1",
    "video_id": "record::98346179-98b7-4e9c-abde-53383e691a6b"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+