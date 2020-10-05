Москвич напал на кашляющую женщину без маски

В московском метро мужчина напал на кашляющую женщину без маски, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В вагоне поезда на станции метро «Профсоюзная» мужчина напал на женщину, которая кашляла и в это время находилась без маски. Находящиеся рядом люди смогли оградить женщину от нападавшего», — сказал собеседник.

Он уточнил, что правоохранители проводят проверку.

В Москве коронавирусом заразились 307 477, выздоровели 253 944, погибли 5 370 человек.

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