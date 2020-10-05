В Баку заявляют о ранении более 120 мирных граждан с начала конфликта в Карабахе
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 24 и ранении 121 мирного жителя с азербайджанской стороны с начала военного конфликта в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.
«В результате обстрелов с армянской стороны с 27 сентября по сегодняшний день погибли 24 мирных гражданина, ранен 121», — рассказали в ведомстве.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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