Совфед: в России не планируют вводить режим всеобщей самоизоляции

Анна Светлова

Всеобщий режим самоизоляции в России вновь вводить не будут, российская медицина позволит это обеспечить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого замглавы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского.

«Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», — отметил сенатор.

По его словам, режим самоизоляции для пожилых людей вряд ли удастся избежать, для остальных жителей страны требования будут мягче.

Также он выразил мнение, что необходимо ужесточить требованию к соблюдению мер безопасности, так как граждане неохотно пользуются средствами защиты.

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