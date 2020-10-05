Полиция Турции задержала 25 иностранцев по подозрению в причастности к ИГ*

Анна Светлова

Управление полиции Анкары и Национальной разведывательной организации Турции в ходе совместных рейдов задержали 25 иностранных граждан, подозреваемых в причастности к международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) . Об этом сообщает агентство Anadolu.

Известно, что среди задержанных 24 гражданина Ирака и один гражданин Финляндии.

Отмечается, что 29 подозреваемых контактировали с боевиками в зонах военного конфликта, в том числе в Сирии.

После завершения расследования их ждет депортация.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турецкие силовики задержали одного из главарей ИГ*

— Арестованный в Турции главарь ИГ* готовил теракт в Стамбуле

— В 2020 году в Турции предотвратили более 150 терактов ИГ*