Полиция Турции задержала 25 иностранцев по подозрению в причастности к ИГ*
Анна Светлова
close
Управление полиции Анкары и Национальной разведывательной организации Турции в ходе совместных рейдов задержали 25 иностранных граждан, подозреваемых в причастности к международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) . Об этом сообщает агентство Anadolu.
Известно, что среди задержанных 24 гражданина Ирака и один гражданин Финляндии.
Отмечается, что 29 подозреваемых контактировали с боевиками в зонах военного конфликта, в том числе в Сирии.
После завершения расследования их ждет депортация.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Турецкие силовики задержали одного из главарей ИГ*
— Арестованный в Турции главарь ИГ* готовил теракт в Стамбуле