Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах и 111 пострадавших при обстрелах

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что в результате артиллерийского обстрела погибли 24 человека и 111 были ранены, передает РИА «Новости».

«Гянджа — второй по величине город Азербайджанской Республики, где проживает более пятисот тысяч мирных жителей, — подвергся ракетному обстрелу», — говорится в заявлении генпрокурора Кямрана Алиева.

Согласно данным Азербайджана, ущерб также был нанесен инфраструктуре города и жилым помещениям. В настоящее время сумма ущерба подсчитывается.

«С 27 сентября к 15.30 (14.30 мск) 4 октября в результате нарушения режима прекращения огня армянской стороной погибли 24, ранены 111 человек», — отмечается в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский журналист попал под обстрел в Карабахе

— В Азербайджане утверждают, что глава непризнанной НКР получил «тяжелое ранение»

— В НКР опровергли заявление о ранении президента