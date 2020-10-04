При ракетном обстреле Гянджи погиб человек и четверых мирных жителей ранили

МИД Азербайджана сообщил о ранении четырех гражданских лиц, еще один человек погиб в результате обстрела города Гянджа.

«В результате нанесения армянской стороной ракетного удара по второму по величине городу Азербайджана Гяндже, расположенному в 60 км от границы с Арменией, погиб один, ранены четверо мирных граждан», — говорится на странице в Twitter внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что городу был нанесен большой ущерб.

Ранее власти Карабаха заявили об уничтожении военного аэродрома в азербайджанском Гяндже. В Азербайджане, в свою очередь, сообщили о раненых и погибших в результате обстрелов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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