В Москве от коронавируса вылечились еще 944 пациента

В Москве от коронавируса вылечились еще 944 человека. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Всего в Москве от коронавируса выздоровели 253 031 пациент.

Во всем мире с начала пандемии зарегистрировано 34 млн заболевших, 25 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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