Пробы воды и образцы погибших морских организмов отправили из Камчатки в Москву

Все собранные образцы морской воды, песка, а также части погибших морских организмов с берегов Камчатки направили в Москву для исследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Как уточняется, пробы были взяты рано утром 4 октября с поверхности, из глубины и с береговой полосы в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная в акватории Петропавловска-Камчатского. Самолет с образцами отправился в столицу в 04.00 мск. В общей сложности груз составил 250 кг. Его в Москве встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии.

«Работать с материалами будут специалисты с мировым именем», — говорится в сообщении.

Губернатор края Владимир Солодов отметил, что первая задача — определить загрязняющие вещества. После этого можно будет выдвигать версии о произошедшем.

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