В Москве не будут массово переводить больницы на работу с больными COVID-19

Московские власти пока не планируют массово переводить больницы на работу с больными коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городе имеются мобильные госпитали, созданные для «страховки».

«Поэтому мы в массовом порядке переводить больницы, которые оказывают плановую помощь, пока не собираемся», — добавил он.

Притом Собянин уточнил, что отдельные корпуса, зарезервированные для помощи заразившимся инфекции, будут использоваться.

В Москве выявлено более 300 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 252 тыс. человек выздоровели и 5 314 — умерли.

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