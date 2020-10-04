Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве несколько стабилизировалась
Катерина Медведева
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась.
«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась», — сказал он в эфире «России 1».
При этом градоначальник отметил, что число госпитализированных медленно приближается к тысяче человек в сутки. Собянин добавил, что среди них много тяжелобольных.
По последним данным, в Москве выявлено больше 300 тысяч случаев коронавируса, выздоровели больше 252 тысяч пациентов, скончались больше 5 тысяч.
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