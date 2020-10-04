В пожаре под Свердловском погибли пять человек
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В городе Тавде в Свердловской области во время пожара в квартире на втором этаже жилого дома по улице Энгельса погибли двое взрослых и трое детей. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
«Возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, один из детей «игрался» с зажигалкой, после чего и произошло возгорание.
В настоящее время следователи выясняют условия, в которых проживала семья.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под Луганском из-за пожаров погибли 11 человек
— В Москве загорелась высотка на Котельнической набережной