Под Петербургом аварийно сел частный самолет

На территории порта Бронка в городе Ломоносове Ленинградской области аварийно сел частный легкомоторный самолет, пишет пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

«По предварительной информации причиной происшествия стал отказ двигателя», — говорится в сообщении.

В самолете находились пилот и пассажир, они не пострадали. Правоохранители проводят разбирательство и доследственные мероприятия, чтобы установить детали случившегося.

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