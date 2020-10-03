Под Петербургом аварийно сел частный самолет
Карина Казанцева
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На территории порта Бронка в городе Ломоносове Ленинградской области аварийно сел частный легкомоторный самолет, пишет пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.
«По предварительной информации причиной происшествия стал отказ двигателя», — говорится в сообщении.
В самолете находились пилот и пассажир, они не пострадали. Правоохранители проводят разбирательство и доследственные мероприятия, чтобы установить детали случившегося.
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