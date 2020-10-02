Подросток сбежал из зала суда Красноярска после оглашения приговора

Несовершеннолетний подросток сбежал из Октябрьского районного суда Красноярске после оглашения судебного приговора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что молодой человек обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.

В суде сообщили, что до вынесения приговора юноша вел себя спокойно. Как только был зачитан приговор о заключении его на 9 месяцев в Центр временного содержания для несовершеннолетних, он совершил побег через окно соседнего с залом помещения.

Кроме того, приставам также препятствовала мать молодого человека, которая также присутствовала на процедуре.

Отмечается, что до этого подросток уже был признан виновным в совершении подобного преступления.

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