«Удар по демографии»: в Госдуме оценили идею повысить ставки по семейной ипотеке

Повышение стоимости ипотеки для семей с одним ребенком станет ударом по демографии, заявил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Повышение стоимости ипотеки для семей с одним ребенком станет ударом по демографии. Рост числа многодетных семей, достигнутый в прошлом году – 8,5% – будет максимальным и попросту прекратится в условиях повышения ставок по семейной ипотеке. Потому что для того, чтобы завести второго или третьего ребенка, нужно для начала где-то жить с первым», — отметил Аксененко.

По его словам, с конца прошлого года идут разговоры о том, что семейная ипотека будет изменена, поскольку возложенной на нее функции повышения демографии программа не выполняет. Сейчас все еще действует программа 6% жилищного кредита для семей с детьми.

Однако уже в ближайшее время она может стать дифференцированной: для тех семей, где ребенок один – начнут выдавать жилищный кредит под 10-12%, где детей двое – под 6%, а где трое – под 4%, предупредил Аксененко.

Несомненно, для тех родителей, которые уже воспитывают троих малышей, такой подход станет очень выгодным, считает депутат. Однако, их на конец прошлого года всего 2,9 млн, уточнил депутат.

«А остальным – особенно тем, у кого ребенок всего один, к многодетности еще нужно прийти. И вопрос денег и жилья стоит в решении увеличивать семью далеко не на последнем месте. Ипотека под 10-12% — это не только существенный рост (в два раза) ежемесячных платежей, но и никем не отмененная огромная сумма первоначального взноса», — отметил Аксененко.

По его словам, сейчас во многих банках она доходит до 50% от стоимости жилья. Эту сумму сначала надо «собрать» — а это в зависимости от региона и площади жилья может быть как 2 млн, так и все 7 млн рублей, посетовал Аксененко. Тут у любых родителей встанет вопрос: собрать денег на крышу над головой или рожать еще одного ребенка, предупредил депутат.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 13 января заявил, что ставку по семейной ипотеке планируют дифференцировать так: первый ребенок – 10%, второй – 6%, третий – 4%.

