Названы самые популярные имена 2026 года в Москве

Варвара и Михаил стали самыми популярными именами в Москве в 2026 году

В Москве в первые недели 2026 года самыми популярными именами для новорожденных стали Варвара и Михаил. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».

С начала года именем Варвара назвали 69 девочек, что вывело его на первое место среди женских имен. Следом идут Анна и Ева, а также Василиса и Мария, которые замкнули пятерку лидеров. Среди мальчиков чаще всего выбирали имя Михаил — так назвали 102 новорожденных. В топ также вошли Александр, Лев, Матвей и Иван.

В прошлом году в столице самыми популярными женскими именами были Анна, София и Мария, а среди мужских лидировали Михаил, Александр и Лев.

В Московской области с начала 2026 года чаще всего девочек называли Софией, Анной, Алисой, Евой и Василисой. При этом София и Анна сохраняют лидирующие позиции еще с 2025 года. Среди мальчиков в Подмосковье наиболее популярными оказались имена Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей. В прошлом году Михаил также занимал первое место по популярности в регионе.

Ранее стало известно, что в 2025 году мошенники чаще всего звонили Еленам и Александрам.