Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Названы самые популярные имена 2026 года в Москве

Варвара и Михаил стали самыми популярными именами в Москве в 2026 году
Anna Kraynova/Shutterstock/FOTODOM

В Москве в первые недели 2026 года самыми популярными именами для новорожденных стали Варвара и Михаил. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС».

С начала года именем Варвара назвали 69 девочек, что вывело его на первое место среди женских имен. Следом идут Анна и Ева, а также Василиса и Мария, которые замкнули пятерку лидеров. Среди мальчиков чаще всего выбирали имя Михаил — так назвали 102 новорожденных. В топ также вошли Александр, Лев, Матвей и Иван.

В прошлом году в столице самыми популярными женскими именами были Анна, София и Мария, а среди мужских лидировали Михаил, Александр и Лев.

В Московской области с начала 2026 года чаще всего девочек называли Софией, Анной, Алисой, Евой и Василисой. При этом София и Анна сохраняют лидирующие позиции еще с 2025 года. Среди мальчиков в Подмосковье наиболее популярными оказались имена Михаил, Артем, Тимофей, Александр и Матвей. В прошлом году Михаил также занимал первое место по популярности в регионе.

Ранее стало известно, что в 2025 году мошенники чаще всего звонили Еленам и Александрам.
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+