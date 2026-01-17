Российские войска нанесли удары по объектам в Киеве

Российские военнослужащие в ночь на 17 января нанесли удары по целям в украинской столице и Киевской области. Об этом пишет RT.

По данным журналистов, в Киеве пятые сутки продолжается блэкаут. Также наблюдаются проблемы с отоплением.

На этой неделе министерство энергетики Украины сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Как рассказал глава ведомства Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. При этом самая тяжелая ситуация наблюдается в столице. Блэкаут в городе продолжается уже несколько дней. На этом фоне местные власти готовятся расселять дома, если не получится восстановить подачу тепла и электричества. Сами жители Киева начали «жарить кирпичи» для обогрева и искать «автономные квартиры». Мэр населенного пункта Виталий Кличко ранее призвал граждан по возможности покинуть столицу, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

16 января агентство Reuters по итогам интервью с Кличко написало, что в Киеве осталось около 50% от необходимого для нормального функционирования города объема электроэнергии.

Ранее в Киеве решили продлить школьные каникулы из-за сложной ситуации с энергоснабжением.