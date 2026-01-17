Размер шрифта
Беженка из ДНР заявила об угрозах со стороны украинских «Белых ангелов»

РИА Новости: украинские «Белые ангелы» угрожали детям за отказ от эвакуации
Беженка из поселка Ставки в ДНР сообщила, что ей и младшему брату угрожали расправой за отказ эвакуироваться. Об этом она рассказала РИА Новости на условиях анонимности.

По словам собеседницы агентства, к их дому регулярно приезжали представители украинской организации «Белые ангелы» вместе с полицией, которые занимались эвакуацией детей. Она утверждает, что неизвестные перелезали через забор, кричали и угрожали взломать двери. Девушка рассказала, что злоумышленники пугали ее семью оружием, заявляя о готовности расправиться с матерью и другими родственниками.

Как отметила беженка, в тот момент ей было 17 лет. Во время произошедшего она находилась дома вместе с матерью, сестрой и младшим братом. По ее словам, происходящее вызывало сильный страх — семья плакала и молилась, опасаясь за свою жизнь.

До этого другая беженка рассказала, что ВСУ угрожали жителю поселка Ставки открыть минометный огонь по детям. По словам собеседницы агентства, разговор с украинскими бойцами состоялся у ее мужа. Он спросил, если вдруг командование отдаст приказ стрелять по мирным жителям снова, будут ли они это делать. На что получил положительный ответ от военнослужащих ВСУ.

Ранее Захарова напомнила о тактике Запада, когда речь идет о зверствах Киева.

