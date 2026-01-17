Размер шрифта
В Дании назвали Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США

Генерал Андерсен: внимание военных Дании на защите от угроз России, а не США
Объединенное арктическое командование Дании в Гренландии главным образом сосредоточено на защите от потенциальной угрозы со стороны России, а не США. Об этом заявил глава командования, генерал-майор Сорен Андерсен, передает Reuters.

«Мое внимание сосредоточено не на США, совсем нет. Мое внимание сосредоточено на России», — сказал Андерсен агентству на борту датского военного корабля в Нууке — столице Гренландии.

Военный усомнился в том, что между союзниками по НАТО может возникнуть конфликт, вряд ли одна из стран нападет на другую.

Арктическое командование пригласило США принять участие в учениях Arctic Endurance, в рамках которых в этом году будут проверены возможности вооруженных сил в зимних условиях.

«Сегодня у нас состоялась встреча со многими партнерами по НАТО, включая США, и мы пригласили их принять участие в этих учениях», — рассказал Андерсен, добавив, что пока неизвестно, присоединятся ли к ним американские военные.

Генерал добавил, что сегодня вблизи Гренландии не наблюдается ни китайских, ни российских кораблей. При этом Андерсен отметил, что российское исследовательское судно находится в 310 морских милях от острова, это ближайшее судно.

«Мы ожидаем усиления российской активности в ближайшие годы, и... нам необходимо начать подготовку и нарастить присутствие здесь, в Арктике, для защиты северной границы НАТО», — добавил военный.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Канаде напомнили о пятой статье Устава НАТО на фоне планов США по Гренландии.

