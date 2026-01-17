«Счастлива и свободна»: бывшая россиянка Касаткина получила гражданство Австралии

28-летняя теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 48-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), официально получила сертификат гражданства Австралии. Об этом сообщила сама спортсменка в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала она.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли ДжинКинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

