НАСА завершило подготовку мегаракеты Orion к запуску на Луну

Американское космическое агентство НАСА завершило подготовку мегаракеты Orion с ракетой-носителем SLS для первой пилотируемой лунной миссии программы «Артемида». Об этом агентство сообщило на своей странице в соцсети X.

«Всего несколько недель осталось до запуска второй миссии «Артемиды II», в рамках которой мы отправим астронавтов вокруг Луны — дальше, чем когда-либо совершал полет любой экипаж», — написано в публикации.

В НАСА уточнили, что четверо астронавтов отправятся в десятидневный полет вокруг Луны для проверки систем, которые позволят людям в дальнейшем вернуться на лунную поверхность в рамках миссии «Артемида III».

Кроме того, экипаж проверит работу систем корабля Orion: ручное управление, посадку капсулы. Астронавты также будут выступать в качестве испытуемых для медицинских исследований дальнего космоса, отметили в НАСА.

Первый этап лунной миссии «Артемида», в рамках которого был совершен полет, длился неполных 26 дней — тяжелую ракету SLS с кораблем Orion запустили с мыса Канаверал 16 ноября 2022 года, что стало первым за 50 лет стартом к земному спутнику корабля, способного нести на борту людей.

Программу «Артемида» утвердили в 2017 году, сам пилотируемый корабль Orion был разработан в начале 2000-х годов еще для предыдущей лунной миссии США «Созвездие».

Ранее НАСА отказалось от плана высадить на Луну первую женщину и первого темнокожего.