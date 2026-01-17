Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Наука

НАСА завершило подготовку мегаракеты Orion к запуску на Луну

НАСА: завершена подготовка ракеты Orion для запуска пилотируемой миссии на Луну
Joe Skipper/Reuters

Американское космическое агентство НАСА завершило подготовку мегаракеты Orion с ракетой-носителем SLS для первой пилотируемой лунной миссии программы «Артемида». Об этом агентство сообщило на своей странице в соцсети X.

«Всего несколько недель осталось до запуска второй миссии «Артемиды II», в рамках которой мы отправим астронавтов вокруг Луны — дальше, чем когда-либо совершал полет любой экипаж», — написано в публикации.

В НАСА уточнили, что четверо астронавтов отправятся в десятидневный полет вокруг Луны для проверки систем, которые позволят людям в дальнейшем вернуться на лунную поверхность в рамках миссии «Артемида III».

Кроме того, экипаж проверит работу систем корабля Orion: ручное управление, посадку капсулы. Астронавты также будут выступать в качестве испытуемых для медицинских исследований дальнего космоса, отметили в НАСА.

Первый этап лунной миссии «Артемида», в рамках которого был совершен полет, длился неполных 26 дней — тяжелую ракету SLS с кораблем Orion запустили с мыса Канаверал 16 ноября 2022 года, что стало первым за 50 лет стартом к земному спутнику корабля, способного нести на борту людей.

Программу «Артемида» утвердили в 2017 году, сам пилотируемый корабль Orion был разработан в начале 2000-х годов еще для предыдущей лунной миссии США «Созвездие».

Ранее НАСА отказалось от плана высадить на Луну первую женщину и первого темнокожего.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642481_rnd_8",
    "video_id": "record::583427b8-610c-4b3e-a1bb-0dfe58b183b3"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+