Политика

Премьер Молдавии поддержал объединение с Румынией вслед за Санду

Премьер Мунтяну: я бы проголосовал за объединение с Румынией
Соцсети

Премьер Молдавии Александр Мунтяну, как и президент страны Майя Санду, проголосовал бы за объединение с Румынией на референдуме. Об этом он заявил в интервью молдавскому изданию Observatorul de Nord.

«Как гражданин Румынии я бы проголосовал за объединение с Румынией. Однако как премьер-министр Молдавии я должен исполнять волю большинства граждан страны, которые трижды поддержали нашу стратегическую цель — интеграцию в Евросоюз», — подчеркнул он.

В январе 2026 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией. По ее словам, к этому располагает геополитическая ситуация вокруг Молдавии и в мире.

Бывший президент страны и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон отметил, что Санду уверена в том, что румыны примут ее в качестве президента новой страны, а также посчитал, что Санду хочет стать последним президентом в истории Молдавии.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Санду врагом собственного государства. А депутат российской Госдумы Леонид Слуцкий подчеркнул, что молдавские политики занимаются публичным «сливом» страны, а их действия «по сути» являются госизменой. Слуцкий отметил, что с такими «прокси-правителями» Молдавия рискует «исчезнуть с политической карты мира».

В 2025 году президент Румынии Никушор Дан также говорил, что желал бы объединиться с Молдавией, однако подчеркнул, что полностью уважает выбор молдаван.

Ранее МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию. 

