Участники саммита ЕС осудили произошедшее с Навальным

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что участники саммита ЕС выступили с осуждением инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что лидеры стран ЕС призвали к проведению прозрачного расследования ситуации.

Кроме того, Мишель добавил, что последствия для отношений с Россией могут быть рассмотрены на предстоящем саммите, который состоится в декабре.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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