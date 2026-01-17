Размер шрифта
Военнообязанных украинцев обязали иметь документы во время комендантского часа

МВД: военнообязанные украинцы должны иметь с собой документы в комендантский час
При передвижении во время комендантского часа все военнообязанные украинцы должны иметь военно-учетный документ, сообщает департамент коммуникаций МВД республики.

В ведомстве отметили, что передвигаться без спецпропусков разрешено только в направлении «пунктов несокрушимости» (работают при администрациях, школах и зданиях Госслужбы по чрезвычайной ситуации; в них есть свет, тепло, мобильная связь и интернет) или пунктов обогрева.

Накануне на Украине ввели режим ЧС в энергетике. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в минэнерго. Самая тяжелая ситуация — в Киеве. Там блэкаут продолжается пятые сутки, местные власти уже готовятся расселять дома, если не получится восстановить подачу тепла и электричества. Сами горожане «жарят кирпичи» для обогрева и ищут «автономные квартиры». Мэр украинской столицы Виталий Кличко еще неделю назад призвал жителей по возможности покинуть город.

Комендантский час действует во всех областях Украины, кроме Закарпатской. Он вводится областными военными администрациями и обычно длится с 00:00 до 05:00. Однако из-за тяжелой ситуации в энергетике в комендантском часе были введены послабления.

Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.

