Россия выразила озабоченность данными о переброске наемников в Карабах

Россия выразила обеспокоенность в связи с появившимися данными о переброске наемников в зону боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент информации и печати МИД России.

Там отметили, что в частности поступали сведения о переброске на линию соприкосновения террористов и наемников из Сирии и Ливии для их прямого участия в боевых действиях.

Согласно комментарию департамента, эти действия провоцируют усиление эскалации напряженности в регионе, а также создают потенциальную угрозу другим близлежащим странам.

«Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — говорится в заявлении МИД России.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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