Каждый четвертый россиянин болеет коронавирусом без симптомов

23-25% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается структуры клинических проявлений, то здесь существенных изменений не произошло. Порядка 23-25% приходится на бессимптомные формы заболевания, 75-77% приходится на заболевание с клиническими проявлениями. Это порядка 49% ОРВИ, доля внебольничных пневмоний - 25-27%», — сказала Голикова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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