В РФ загружено 89% коек из всех развернутых для пациентов с COVID-19

Почти 90% коек развернутых в России для пациентов с коронавирусом заняты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Уточняется, что в настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%.

При этом, в случае необходимости число коек может быть увеличено, сказал Кузнецов.

В то же время он отметил, что врачи призывают россиян не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, почти 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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