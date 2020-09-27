Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 7 867

Число заразившихся COVID-19 в России за последние сутки возросло на 7 867 — до 1 151 438, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Количество летальных исходов в стране возросло за сутки на 99. Таким образом, с начала пандемии от коронавируса скончались 20 324 человека.

Число вылечившихся пациентов увеличилось на 3 068, всего после инфекции выздоровели 943 218 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова объяснила, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в РФ

— В Кузбассе продлили ограничения по коронавирусу до 31 октября

— Потеря знаний и здоровья: школы вновь уходят в онлайн