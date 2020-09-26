Вирусолог из США рассказал о «хитрости» коронавируса

Американский вирусолог Шэйн Кротти назвал главную «хитрость» нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, в этом выражается замедленная реакция организма на вторгнувшуюся в него инфекцию.

Он добавил, что «хитрость» заключается в уклонении от первоначального врожденного ответа иммунной системы в течение значительного временного периода.

«В частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — уточнил Кротти.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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