Представитель ВОЗ в России надеется, что страна избежит повторного карантина

Карина Казанцева

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что страна избежит повторного карантина из-за коронавируса, пишет ТАСС.

«Израиль вернулся к тотальному локдауну. Многие страны сейчас рассматривают [введение жестких карантинных мер]. Я надеюсь, что мы этого сможем избежать здесь», — сказала Вуйнович.

В России коронавирусом заразились 1 136 048, выздоровели 934 146, погибли 20 056 человек.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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